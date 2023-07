Strom-Versorgung

06:14 Uhr

Sie haben einen Ökostrom-Tarif? Dann sollten Sie Folgendes wissen

Plus Energieversorger versprechen Kunden 100 Prozent Ökostrom. Nur: Das geht rein physikalisch gar nicht. Worauf Verbraucher achten sollten.

Von Axel Hechelmann Artikel anhören Shape

Wer Ökostrom-Kunde ist, bekommt Ökostrom? So einfach ist es nicht. Auch aus den Steckdosen von Ökostrom-Kunden kommt Strom aus Kohle- oder Atomkraft. Doch nicht nur das: Wer für Ökostrom bezahlt, fördert damit auch nicht zwingend den Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland. Warum ist das so – und wann sind Öko-Tarife nützlich?

Klar ist: Ökostrom-Tarife sind beliebt. In Bayern wählten zuletzt 72 Prozent aller Verivox-Neukunden Ökostrom, wie das Verbraucherportal mitteilt. Damit ist Strom aus erneuerbaren Energien nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Manche Energieversorger stellen Tarife automatisch auf die Öko-Option um. Wo das nicht passiert, entscheiden sich Verbraucher für sie – etwa aus dem Gefühl heraus, etwas für Klima oder Energiewende zu tun.

