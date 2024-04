Chinesische Autohersteller hängen deutsche Konzerne ab

China ist der innovativste Automarkt der Welt. Um dort noch eine Rolle zu spielen, setzen die deutschen Hersteller auf Zusammenarbeit mit heimischen Spielern.

China ist nicht nur der wichtigste Automarkt der Welt, es ist auch der härteste. Laut einer neuen Studie der deutschen Außenhandelskammer in China, die unserer Redaktion vorab vorlag, erwartet eine große Mehrheit (83 Prozent) der deutschen Autohersteller, die vor Ort aktiv sind, in den kommenden Jahren kontinuierliches Wachstum in der Branche. 63 Prozent wollen in den kommenden beiden Jahren auch weiter in China investieren. Die allermeisten (84 Prozent) geben an, dass sie investieren, um überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben.

Das ist offensichtlich auch dringend nötig. Denn bereits elf Prozent der deutschen Hersteller sehen chinesische Konkurrenten bei der Innovationsfähigkeit enteilt. 58 Prozent geben in der Umfrage an, dass sie damit rechnen, dass dies spätestens in den kommenden fünf Jahren der Fall sein wird.

Deutsche Firmen forschen in China für China

Die goldenen Jahre sind also definitiv vorbei. Jetzt ist der Markt geprägt von extremem Wettbewerb. In den deutschen Chefetagen reagiert man mit einer geteilten Strategie. Zum einen sind vor allem die Automobilhersteller stark dazu übergegangen, in China für China zu forschen (55 Prozent). 70 Prozent der Konzerne führen Innovationen ein, indem sie strategische Partnerschaften mit Universitäten, Zulieferern oder Kunden in China eingehen, erklärt die Außenhandelskammer.

Zwei Drittel der Autobauer setzen auf Kooperationen mit lokalen Firmen. Das ist deutlich mehr als der Durchschnitt der deutschen Firmen über alle Branchen hinweg (37 Prozent). Die Kundinnen und Kunden in China lieben technische Neuerungen und sie sind in dieser Hinsicht verwöhnt. 91 Prozent der deutschen Autohersteller geben an, dass Produktinnovationen der wichtigste Erfolgsfaktor im chinesischen Markt seien.

Die deutschen Konzerne sind langsamer als die Konkurrenz

Das eigentlich Dramatische für die deutschen Konzerne ist in dieser Lage aber, dass sie langsamer sind als die chinesischen Wettbewerber. 61 Prozent der Unternehmen aus der Automobilbranche sagen, dass ihre Forschungs- und Entwicklungsteams für Markteinführungen länger brauchen als die Konkurrenz. Quer über alle Branchen sagen das immer noch 56 Prozent der befragten Unternehmen.

Für die Untersuchung wurden vom 19. Februar bis 13. März 336 Mitgliedsunternehmen der Deutschen Handelskammer in China befragt, 64 davon aus der Automobilindustrie. Vorgestellt werden die Ergebnisse am 29. Juli in Peking.