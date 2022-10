Technologie

Ein Kuka-Roboter könnte Tattoos über das Internet ermöglichen

Plus Ein Tattoo unter die Haut gestochen bekommen von einem Künstler, der am anderen Ende der Welt sitzt: Das soll ein Roboter von Kuka können. Auch in der Medizin gibt es Anwendungen.

Von Laura Wiedemann

Eine Tattookünstlerin sitzt bei der Messe "Digital X" auf ihrem Stuhl und zeichnet. Statt einer Tattoomaschine bewegt sie einen schwarzen Steuerhebel, statt auf einen Menschen vor sich blickt sie auf einen Bildschirm. Sie tätowiert mit einem Roboter von Kuka. Die Bewegungen, die die Frau an ihrem Arbeitsplatz über einen Joystick macht, kommen in Echtzeit ein paar Meter weiter bei einem Roboterarm an.

