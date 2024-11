Tesla-Aktie boomt nach Trump-Erfolg - neue Milliarden für Elon Musk

Mit dem Wahlsieg von Donald Trump als US-Präsident hat die Tesla-Aktie einen enormen Aufschwung erlebt und schnellte im vorbörslichen US-Handel um mehr als zwölf Prozent in die Höhe.

Diese Wertsteigerung brachte das Wertpapier des Elektroauto-Herstellers auf rund 283 US-Dollar, letztmals wurde ein derartiger Kurs Mitte 2023 erreicht. Die Verbindung zwischen dem 78-jährigen Republikaner und dem Tech-Milliardär Elon Musk dürfte bei dem Boom der Aktie von Tesla eine entscheidende Rolle spielen:

Tesla-Aktie schnellt am Rande der US-Wahl 2024 nach oben

Elon Musk, Tesla-CEO und einer der reichsten Menschen der Welt, trat im US-Wahlkampf öffentlich für Donald Trump ein. Der Geschäftsmann und Selfmade-Milliardär investierte rund 75 Millionen Dollar in den Wahlkampf seines Favoriten.

Der gebürtige New Yorker äußerte sich in seiner Siegesrede wohlwollend über den Tech-Milliardär und plant Berichten zufolge, ihn in eine Schlüsselrolle im Regierungsapparat der Vereinigten Staaten einzubinden, insbesondere im Hinblick auf Staatsausgaben.

Donald Trump wird US-Präsident, Vermögen von Tesla-CEO wächst rapide

Das Vertrauen der Investoren in diese Verbindung zeigt sich am Kurs der Tesla-Aktie, die am Mittwoch auf Werte über 260 Euro stieg. Die Wertsteigerung brachte Tesla alleine in dieser Nacht etwa 93 Milliarden Euro zusätzliches Kapital ein, was die Unternehmensbewertung auf weit über 700 Milliarden Euro anhob.

Musks derzeitiger 13-prozentiger Anteil an Tesla sorgt damit für einen persönlichen Zuwachs von umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro – und das nur innerhalb weniger Stunden. Der 53-Jährige gewinnt durch den Sieg von Donald Trump über Kamala Harris also nicht nur an politischem Einfluss, über Nacht wurde sein Vermögen auch nach oben katapultiert.

Trump-Sieg katapultiert Tesla-Aktie nach oben - Sinneswandel bei E-Autos

Die Kumpanen Trump und Musk vereint die Zielstrebigkeit, mit unkonventionellen Mitteln zu punkten. Die Verbindung der schwerreichen Unternehmer sorgte in den vergangenen Wochen auch deshalb für Schlagzeilen, weil die Unterstützung des Tesla-Pioniers Trump in dessen erfolgreichem Wahlkampf einen großen Schub verlieh.

Die Märkte sehen darin auch eine Chance, dass die nächste US-Regierung die Produktion von Elektroautos weiterhin fördern könnte. Bis vor wenigen Monaten galt der Kontrahent der Demokraten als Gegner von E-Mobilität, dieses Bild hat sich in der jüngeren Zeit gewandelt.