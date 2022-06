Inflation steigt im Mai auf 7,9 Prozent in Deutschland

Solche Inflationsraten gab es in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr. Das dürfte sich auch weiterhin auf die Kaufkraft der Verbraucher und Verbraucherinnen auswirken.

Kräftige Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel haben die Teuerungsrate in Deutschland auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren getrieben.

Inflation liegt in Deutschland im Mai bei 7,9 Prozent

Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Damit verharrte die Inflationsrate in Europas größter Volkswirtschaft im dritten Monat in Folge über der Marke von sieben Prozent.

Von April auf Mai 2022 zogen die Preise um 0,9 Prozent an. Die Wiesbadener Statistiker bestätigten am Dienstag ihre vorläufigen Angaben von Ende Mai.

Zuletzt war die Inflationsrate vor fast 50 Jahren so hoch wie jetzt

Inflationsraten auf dem derzeitigen Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie. In den alten Bundesländern muss man in der Zeitreihe bis in den Winter 1973/1974 zurückgehen, um ähnlich hohe Werte zu finden.

Damals waren die Mineralölpreise infolge der ersten Ölkrise stark gestiegen. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil diese sich für einen Euro dann weniger leisten können.(dpa)

Lesen Sie dazu auch