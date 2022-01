Teures Gas

09:34 Uhr

Plus 20 Prozent: Erdgas Schwaben wird Gaspreis erneut erhöhen

Der Preis für Erdgas steigt für viele Kundinnen und Kunden in der Region nochmals an.

Plus Die Gaspreise sind zum Ende des Jahres 2021 stark gestiegen. Nach einer Erhöhung im Dezember hat dies abermals Folgen für alle Kunden von Erdgas Schwaben.

Von Michael Kerler

Die 50.000 Privatkundinnen und Privatkunden des Energieanbieters Erdgas Schwaben müssen sich abermals in kurzer Zeit auf eine Erhöhung des Gaspreises einstellen. Das kündigten Geschäftsführer Markus Last und Vertriebschef Jens Dammer im Gespräch mit unserer Redaktion an. Das Unternehmen wird die Tarife zum 1. März angesichts der stark gestiegenen Preise für Erdgas auf dem Weltmarkt nochmals erhöhen. Erdgas Schwaben beginnt ab sofort, die Haushalte zu informieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen