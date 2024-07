Sechs Wochen Schweinepest - Hilfe für Landwirte bekräftigt

Sechs Wochen nach dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hessen sagt der vorrangig betroffene Landkreis Groß-Gerau den Landwirten weitere Unterstützung zu. «Wir als Kreis tun alles, was uns möglich ist, um den Landwirten zu helfen. Von Gesprächen und Hinweisen auf psychologische Beratung bis zum Aufzeigen von Finanzierungswegen», erklärte Landrat Thomas Will (SPD).

Mittlerweile sei das Virus auf sieben Hausschweinbestände übergesprungen. Alle Tiere dort mussten getötet werden. «Die betroffenen Landwirte enthalten dafür zwar eine Entschädigung von der Tierseuchenkasse und dem Land, aber sie stehen vor einer existenziellen Bedrohung», fügte er hinzu. Erstmals war ASP am Wochenende auch bei einem Wildschwein im südhessischen Landkreis Bergstraße bestätigt worden.

Das tote Tier war laut Landwirtschaftsministerium westlich der Gemeinde Einhausen von einem Landwirt am Rande eines Feldes gefunden worden. Der Bauer hatte es entdeckt, als er seine Felder mit einer Drohne absuchen ließ, um die Genehmigung für die anstehende Ernte zu bekommen. Landwirte müssen derzeit wegen des Ausbruchs der Schweinepest sicherstellen, dass ihre Flächen frei von Schwarzwild sind, ehe sie mit ihren Maschinen auf die Felder dürfen.

Abschussprämie für Wildschweine zur Vorbeugung

Im Main-Kinzig-Kreis ist bislang kein Fall von ASP aufgetreten. Um einen Ausbruch zu verhindern, soll nun als erste Maßnahme der Wildschweinbestand im Kreisgebiet verringert werden. Als Anreiz sollen Jäger eine Abschussprämie von 25 Euro erhalten. Außerdem muss für die Trichinenuntersuchung von Schwarzwild keine Gebühr gezahlt werden.

Die Stadt Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) will mit Blick auf die geltende Leinenpflicht für Hunde eine Fläche als vorübergehende Hundewiese ausweisen, damit die Tiere auch einmal ohne Leine herumrennen können. Die Wiese soll im August in Betrieb genommen werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Seit dem Auftreten von ASP gilt auf der gesamten Rüsselsheimer Gemarkung eine Leinenpflicht für Hunde. Die Leinenpflicht wird laut Kreisverwaltung kontrolliert. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 100 Euro.

Für Wild- und Hausschweine ist die Viruserkrankung nicht heilbar und verläuft fast immer tödlich. Für Menschen und andere Tierarten ist sie laut Bundesagrarministerium ungefährlich - auch, wenn man das Fleisch infizierter Tiere verzehre.