Ein Kinderzimmer für zwei: Hohe Decken sind ein Vorteil

Manchmal gehen Wunsch und Wirklichkeit auseinander: Nicht immer ist das Budget und die Wohnung groß genug, damit jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Was tun, wenn ein Geschwisterkind dazu kommt?

Oftmals muss dann eine kreative Lösung gefunden werden, sagt Innenarchitektin Katrin Dzenus. Sie hat sich auf die Gestaltung familienfreundlicher Wohnungen und Kinderzimmer spezialisiert. Angesichts teurer Mieten und dem Wohnungsmangel in Großstädten, sagt sie: dann müssen die vorhandenen Kinderzimmer intelligent geplant und neu durchdacht werden.

Wichtig dabei: Die Zimmer so zu gestalten, dass sie die unterschiedlichen Altersbedürfnisse der Geschwister, die in einem Zimmer leben, berücksichtigen - und dabei jedes Kind dennoch seinen eigenen Rückzugsort bekommt.

Keine leichte Aufgabe - zumal die Zimmer mittlerweile oft zu einem neuen Statussymbol erklärt würden, so die Innenarchitektin. Neben Ästhetik und harmonischer Wohlfühlatmosphäre stehe meist auch der pädagogische Anspruch auf der Wunschliste der Eltern. Was ist also die Lösung?

Trockenbauwand kann helfen

«Am einfachsten ist es natürlich», so Katrin Dzenus, «wenn die Familie in einer Altbauwohnung wohnt.» Denn hohe Altbauräume lassen ihr zufolge nicht selten eine Aufteilung in zwei Ebenen zu. Das schafft mehr Stauraum oder auch mehr Platz zum Schlafen, Spielen und sich Verstecken.

Eine weitere Idee für hohe Räume: Hochbetten nutzen. Sie bieten auch auf wenigen Quadratmetern Platz für zwei Betten – oder für ein Bett und einen darunter liegenden Spiel- und Arbeitsplatz.

Alternative Idee: Gibt es zwei Fenster im Kinderzimmer, kann es aber auch eine Möglichkeit sein, den Raum mit Hilfe einer Trockenbauwand aufzuteilen, so die Expertin. Aus einem großen Raum werden so dann zwei kleinere Kinderzimmer.