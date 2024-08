Im Hauptbahnhof erschossen - Opfer war 27 Jahre alt

Der im Frankfurter Hauptbahnhof erschossene Mann war 27 Jahre alt. Bei dem kurz nach der Tat festgenommenen mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen 54-Jährigen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beide seien türkische Staatsangehörige. Zum Motiv und den Hintergründen liefen weiterhin Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der 27-Jährige am Dienstag gegen 21.00 Uhr am Bahnsteig von Gleis 9. Der 54-Jährige habe sich von hinten genähert und mehrere Schüsse aus einer Pistole abgefeuert. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Bundespolizisten nahmen ihn kurz darauf an Gleis 7 widerstandslos fest. Das Opfer starb noch am Tatort.

Die mutmaßliche Tatwaffe entdeckten die Ermittler bei der Spurensicherung. Der 54-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt.

Mitten im Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Mann erschossen worden.

