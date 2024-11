Schwerverletzter auf Gleisen entdeckt - Notoperation

Ein 20-Jähriger ist an einer S-Bahnhaltestelle im Landkreis München von einer Bahn oder einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Zeitpunkt und Hergang des Unfalls waren zunächst unklar, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ein Reisender hatte den 20-Jährigen demnach am Sonntagmorgen schwer verletzt auf den Gleisen an der S-Bahnstelle Ottobrunn stehen gesehen, ihn auf den Bahnsteig gezogen und erstversorgt. Rettungskräfte stellten schwerste Verletzungen an beiden Beinen sowie einen offenen Bruch am Oberarm des jungen Mannes fest. Ob er innere Verletzungen erlitt, war zunächst unklar. Ein Fuß musste nach Polizeiangaben amputiert werden. Der Verunglückte wurde notoperiert.

Der Mann sei betrunken gewesen und habe zuvor mit Freunden gefeiert, teilte die Polizei mit. Demnach wollte er ursprünglich bei einem Freund übernachten, machte sich dann jedoch alleine auf den Weg nach Thalkirchen (Landkreis München) in die elterliche Wohnung. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem Suizidversuch aus und sucht nach Zeugen.