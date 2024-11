Tupperware nun auch in Deutschland insolvent

Tupperware hat nun auch in Deutschland Insolvenz angemeldet. Wie aus dem Unternehmensregister hervorgeht, hat das Amtsgericht Frankfurt am Main den Rechtsanwalt Thomas Rittmeister am Mittwoch, den 27. November, als vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt. Zuerst hatte die WirtschaftsWoche darüber berichtet.

Somit folgt das deutsche Tochterunternehmen seiner US-Muttergesellschaft, die in den Vereinigten Staaten bereits im September einen Insolvenzantrag gestellt hatte. Das amerikanische Traditionsunternehmen soll laut Nachrichtenagentur Bloomberg Schulden von über 700 Millionen US-Dollar (rund 628 Mio. Euro) angehäuft haben.

Durch einen Verkauf solle die Marke Tupperware geschützt werden, hieß es damals es in einer Mitteilung des Unternehmens. Außerdem solle der Wandel in ein vorrangig technologiebasiertes Unternehmen vorangetrieben werden.

Tupperware wurde 1938 in den USA gegründet und über die Jahrzehnte durch den Verkauf von Küchen- und Haushaltsartikeln weltweit bekannt, insbesondere die Frischhaltedosen eroberten viele Haushalte. 1962 kam die Marke nach Deutschland - es erfolgte der Eintrag von Tupperware ins Handelsregister der Stadt Frankfurt. Das Unternehmen revolutionierte den Vertrieb seiner Produkte, indem es diese mit der Idee der „Tupperpartys“ direkt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu Hause vermarktete.