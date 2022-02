Ukraine-Krieg

vor 34 Min.

Das sagen Unternehmen aus der Region zur Krise

Plus Krieg in Europa - das versetzt auch viele heimische Unternehmen in den Schockzustand. Denn Russland ist teilweise ein wichtiger Markt.

Von Matthias Zimmermann

Russland ist groß, seine Wirtschaft aber eher rückständig. Darum haben auch viele Unternehmen aus der Region den Schritt in diesen Markt gewagt. Mit dem Überfall auf die Ukraine haben sich die Rahmenbedingungen jedoch massiv verschoben. Plötzlich steht die Frage im Raum, ob sich in dem Land künftig noch Geschäfte machen lassen. Der Trend war bereits vor Russlands Angriff auf sein Nachbarland eindeutig: Seit dem Rekordjahr 2011 ist die Zahl in Russland tätiger deutscher Firmen um 42 Prozent gesunken. Zum Jahresende 2021 waren noch 3651 deutsche Unternehmen oder Vertretungen mit deutschem Kapital bei Russlands Steuerbehörde registriert, erklärt die Deutsche Außenhandelskammer in Moskau auf Anfrage. Die wichtigsten Branchen sind demnach Automobilindustrie, Schienenfahrzeugbau, Baumaterialien und Lebensmittelverarbeitung, vor allem Milcherzeugnisse.

