Ultrafeinstaub aus dem Luftverkehr - Landesamt informiert

Ultrafeinstaub gilt als potenzielle Gesundheitsgefahr. Der Flughafen Frankfurt hat Messungen zufolge einen erheblichen Anteil an der Belastung mit den ultrafeinen Partikeln in seiner Umgebung. Das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) misst seit 2017 Anzahl und Größe ultrafeiner Partikel an verschiedenen Luftmessstationen auch in unmittelbarer Flughafennähe.

Bisherige Ergebnisse zeigen: Die Konzentration steigt an, wenn bei Flugbetrieb der Wind aus Richtung des Flughafengeländes weht. Heute(11.30 Uhr) stellt das HLNUG Ergebnisse der Station in Offenbach vor.

Ultrafeinstaub ist laut HLNUG so fein, dass mehr als 10.000 Teilchen aneinandergereiht werden müssten, um auf einen Millimeter Strecke zu kommen. Im Gegensatz zu gröberem Feinstaub könnten die Teilchen tief in die Lunge eindringen und in den Blutkreislauf gelangen, so die Behörde. Welche Gefahr für die Gesundheit von Ultrafeinstaub ausgeht, könne noch nicht ausreichend beurteilt werden. Die Partikel entstehen bei Verbrennungsprozessen, auch von Holz. Der Straßenverkehr gehört zu den weiteren Quellen.