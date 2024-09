46-Jähriger prallt mit Transporter gegen Baum und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall in Höchst im Odenwald ist der 46-jährige Fahrer eines Transporters ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann auf der Bundesstraße 45 unterwegs. Aus zunächst ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Mann sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Die Bundesstraße war vorübergehend voll gesperrt.

Transporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundesstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis