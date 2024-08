Autofahrer schwer verletzt

Auf der A5 bei Reiskirchen ist ein Autofahrer auf einen Lastwagen aufgefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeipräsidium Mittelhessen war der 41-Jährige aus Bad Salzungen am Donnerstagabend von Frankfurt Richtung Kassel unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck des Lkw-Anhängers fuhr.

Das Auto wurde infolge des Aufpralls in die Mittelleitplanke gelenkt. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde mit schwersten lebensbedrohlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Norden für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. Es entstand ein Schaden von geschätzt rund 40.000 Euro. Ein Sachverständiger wurde mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, sollen sie sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach melden.