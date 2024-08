Betrunkener baut Unfall - Wagen geht in Flammen auf

Zuerst soll ein Auto auf einem Parkplatz merkwürdige Kreise gedreht haben - später fährt es in einen Graben und prallt gegen einen Baum im Hohelohekreis. Nach dem Unfall in Mulfingen ging der Wagen in Flammen auf und brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte Fahrer und zwei weitere Insassen konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Später stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Außerdem hatte er noch eine Geldstrafe zu begleichen. Die merkwürdigen Kreisfahrten auf dem Parkplatz hatte eine Zeugin der Polizei gemeldet.