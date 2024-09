Bus rammt Auto an Tankstelle - Großeinsatz

Gas und Bremse verwechselt: Ein Busfahrer hat an einer Tankstelle in der Oberpfalz mit seinem Fahrzeug ein Auto gerammt und 30 Meter nach hinten gegen eine Mauer geschoben. Die beiden Insassen im Auto wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Busfahrer blieb unverletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten in Bad Kötzting (Landkreis Cham) zu einem Großeinsatz aus.

Der 58-Jährige hatte den Ermittlern zufolge zuvor an einer Zapfsäule zurückgesetzt. Dabei habe er ein Auto bemerkt, das auf die Zapfsäule zugefahren sei und habe bremsen wollen. Doch er habe das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Der Bus sei mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren, habe das Auto erfasst und nach hinten geschoben. Nach 30 Metern sei dieses erst gegen eine Laterne und dann gegen die Mauer der Waschanlage gedrückt worden. Die Feuerwehr musste nach Angaben der Polizei die beiden Insassen befreien. Es entstand demnach ein hoher Schaden am Auto, am Bus und der Tankstelle.