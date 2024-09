E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

Ein E-Bike-Fahrer ist beim Zusammenprall mit einem Auto auf der Bundesstraße 13 bei Ansbach lebensbedrohlich am Kopf verletzt worden. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei berichtete. Der Mann war demnach am Dienstag mit seinem E-Bike auf dem Radweg entlang der B13 unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Auto zusammen, das ein 70-Jähriger steuerte.

Der 62-Jährige wurde den Angaben zufolge auf die Windschutzscheibe geschleudert. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt.