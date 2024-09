Frau prallt mit Auto frontal in Hauswand

In Leonberg (Kreis Böblingen) ist eine Frau mit ihrem Wagen frontal in eine Hauswand geprallt. Sie war im Auto eingeklemmt und musste geborgen werden, wie ein Polizeisprecher berichtete. Ihm lagen zunächst keine genauen Informationen zu ihren Verletzungen vor. Die Frau sei allerdings am Mittag in ein Krankenhaus gebracht worden. Details zum Unfallhergang und die Schadenshöhe waren dem Sprecher vorerst nicht bekannt.

