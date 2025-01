Mann geht auf Gleisen nach München und wird von Zug erfasst

Ein auf den Gleisen spazierender Mann ist bei Dachau von einer Münchner S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Bundespolizei mit. Sowohl im Fern- und Regionalverkehr in Richtung Ingolstadt sowie bei der S-Bahn kam es einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge am Mittwochabend zu erheblichen Einschränkungen und Teilausfällen. Die Streckensperre dauerte knapp zwei Stunden an.

Der 43-Jährige sei auf dem Weg nach München gewesen, hieß es. Der auch in die Richtung fahrende Zugführer habe noch versucht, zu bremsen. Durch die Kollision erlitt der 43-Jährige einen offenen Bruch am Arm und musste im Krankenhaus operiert werden. Von den rund 130 Zuginsassen wurde niemand verletzt.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Er habe sich an dem Ort nicht ausgekannt. Ob das der Grund für seinen Spaziergang auf den Gleisen war, müsse jedoch noch überprüft werden, wie der Sprecher sagte. Für einen Alkoholtest wurde dem 43-Jährigen Blut entnommen.