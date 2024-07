Bagger zu nah am Gleis: Kollision mit Intercity-Zug

Ein Intercity-Zug ist an einem Bahnhof in einen Bagger gekracht. Der Lokführer musste am vergangenen Freitag eine Schnellbremsung einlegen, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach soll ein 28-Jähriger den Bagger so nah am Gleis des Bahnhofs in Stuttgart-Vaihingen abgestellt haben, dass die Ladegabel auf die Schienen ragte. Der Bagger habe sich wegen Bauarbeiten am Bahnhof befunden.

Rund 180 Fahrgäste seien mit S-Bahnen nach Stuttgart gebracht worden, weil der IC nicht mehr habe weiterfahren können. Verletzt worden sei aber niemand. Die Schadenssumme soll sich nach ersten Schätzungen auf den unteren sechsstelligen Bereich belaufen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Es werde nun gegen den Baggerfahrer ermittelt.