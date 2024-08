Seniorin kentert mit Stand-up-Paddel

Eine 74-Jährige ist von ihrem Stand-up-Paddelboard im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in den Rhein gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, kenterte die Seniorin, konnte sich aber an einem umgestürzten Baum festhalten. Wegen der starken Strömung musste die Frau mithilfe eines Rettungshubschraubers an Land gerettet werden. Sie wurde nicht verletzt, war den Angaben zufolge allerdings leicht unterkühlt.

