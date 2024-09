An roter Ampel von Auto erfasst - Motorradfahrer stirbt

Beim Warten an einer roten Ampel ist ein Motorradfahrer bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige starb am Sonntag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 82 Jahre alte Fahrer des Autos kam verletzt in ein Krankenhaus. Eine 21-Jährige, gegen deren Auto der Mann geschleudert worden war, wurde zur Abklärung ebenfalls dorthin gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Motorradfahrer hinter dem Auto der Frau an der Baustellenampel gehalten. Aus bislang unbekannten Gründen stieß der von hinten kommende 82-Jährige mit seinem Auto gegen den wartenden Mann. Sein Motorrad rutschte unterdessen auf die Gegenfahrbahn, wo ein Auto mit dem Fahrzeug zusammenstieß.