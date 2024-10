Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf Autobahn

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen sind auf der Autobahn 3 zwischen Bad Camberg und Idstein zwei Menschen verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei seitlich mit einem Lastwagen auf der rechten Spur zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Das Auto habe sich mehrfach überschlagen. Als Ursache des Unfalls am Sonntagmorgen gegen 7.00 Uhr habe der 28-Jährige Übermüdung angegeben.

Der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt, der 28-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer wurden zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Auto und Lastwagen beläuft sich auf insgesamt knapp 200.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach dem Unfall waren laut Polizei alle drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt mehrere Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen gelenkt.