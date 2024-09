Auto fährt Ehepaar an - 88-Jähriger im kritischen Zustand

Ein älteres Ehepaar ist in Rödermark (Kreis Offenbach) beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 88-jährige Ehemann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und befand sich in kritischem Zustand, wie ein Polizeisprecher sagte. Seine 83 Jahre alte Frau kam ebenfalls schwerverletzt ins Krankenhaus. Das Auto sei beim Linksabbiegen mit sehr niedriger Geschwindigkeit gegen die beiden Fußgänger gestoßen, woraufhin diese umfielen, sagte der Sprecher. Bei der Rettung war ein Hubschrauber im Einsatz. Ein Gutachter soll den Unfall rekonstruieren.