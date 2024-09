Auto prallt gegen Container - 27-Jähriger stirbt

Ein 27-Jähriger ist bei einem Autounfall in Frankfurt am Main ums Leben gekommen. Die beiden anderen jungen Männer im Auto erlitten schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Fahrzeug sei zunächst gegen einen Container, dann gegen eine Straßenlaterne und schließlich gegen eine Reklametafel geprallt. Die Ursache für den Unfall um 4.30 Uhr war noch unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei der Männer im Auto eingeklemmt. Einer von ihnen war der 27-Jährige, der noch an der Unfallstelle starb, so ein Sprecher der Feuerwehr. Die beiden Schwerverletzten - 25 und 27 Jahre alt - wurden in Krankenhäuser gebracht.