Auto prallt mit U-Bahn zusammen - Fahrgast leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer U-Bahn ist ein Fahrgast in Frankfurt leicht verletzt worden. Angaben der Polizei zufolge wollte ein Mann Mitte 40 auf der Eschersheimer Landstraße in der Nähe der Haltestelle Lindenbaum verbotenerweise wenden. Dabei kam es am Morgen zum Zusammenprall mit der U-Bahn.

Die Strecke war nach dem Unfall für etwa eine halbe Stunde gesperrt, wie eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mitteilte. Betroffen waren die Linien U1, U2, U3 und U8, die VGF richtete einen Taxi-Ersatzverkehr ein.