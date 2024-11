Auto überschlägt sich auf der A3 - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Höhe Offenbach sind zwei Personen verletzt worden - eine davon schwer. Ein Auto habe sich überschlagen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Vor dem Offenbacher Kreuz in Richtung Würzburg wollte ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntagabend demnach auf die A661 wechseln. Er sei vom linken Fahrstreifen über die fünfspurige Fahrbahn nach rechts gefahren und mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammengestoßen, hieß es weiter. Dessen Auto schleuderte den Angaben zufolge gegen eine Betonplanke. Dadurch sei es in die Luft gestoßen worden, habe sich überschlagen und sei schließlich auf einem weiteren Auto am Ende eines Staus gelandet. Insgesamt seien sieben Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen.

Den 53-Jährigen brachten Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus. Eine weitere Person wurde leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Fahrbahn war den Angaben zufolge für einige Stunden gesperrt.