Auto und Zug stoßen an Bahnübergang zusammen

Ein Mann ist mit seinem Auto an einem Bahnübergang im Landkreis Ansbach von einem Zug erfasst worden. Der 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er sei mit seinem Auto über das unbeschrankte Gleis in Steinsfeld gefahren, als der Zug sich näherte. Zur Zeit des Zusammenstoßes befanden sich 21 Fahrgäste in dem Zug, die laut Polizei nicht verletzt wurden.

Die Bahnstrecke zwischen Rothenburg ob der Tauber und Steinach wurde zunächst gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet worden.