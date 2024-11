Elektroroller-Fahrer stirbt nach Unfall im Kreisverkehr

Ein Elektroroller-Fahrer ist von einem Auto in Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 86 Jahre alter Autofahrer den 45-Jährigen auf dem E-Scooter beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen sei der 45-Jährige schwer verletzt worden. Am Sonntag sei er dann im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich beim Verkehrsdienst Heidelberg melden.

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis