Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Gomaringen (Landkreis Tübingen) tödlich verletzt worden. In der Nacht waren laut einem Polizeisprecher zunächst mehrere Beamte und ein Sachverständiger vor Ort. Die Landesstraße 230 war am frühen Morgen weiterhin gesperrt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

