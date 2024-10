Frau bei Unfall schwer verletzt - per Hubschrauber in Klinik

Eine Autofahrerin ist im Landkreis Ostallgäu gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Die 27-Jährige war mit ihrem Wagen bei Ruderatshofen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit der Fahrerseite gegen den Baum gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Auto, in dem sie durch den Aufprall eingeklemmt wurde. Sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

