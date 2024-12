Fußgänger wird in Neu-Ulm von Zug erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist in Neu-Ulm von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 39-Jährige sei dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge mit seinem Fahrrad an den Bahngleisen entlanggelaufen, teilte die Polizei mit - warum er diesen Weg wählte, war noch unklar. Der Lokführer leitete den Angaben zufolge eine Notbremsung ein, konnte den Unfall bei Dunkelheit am frühen Abend jedoch nicht mehr verhindern.

Die Zugstrecke wurde danach bis zum späten Abend vollständig gesperrt. Nach Angaben der DB Regio Bayern gab es erhebliche Beeinträchtigungen. Zwischen Ulm Hbf und Senden war ein Ersatzverkehr unterwegs.