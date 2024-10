Mann stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos auf Bundesstraße

Ein 46-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 293 im Kreis Karlsruhe ums Leben gekommen. Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer sind nach Polizeiangaben schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die beiden jungen Männer am frühen Morgen auf der Bundesstraße bei Bretten mit zu hohem Tempo im Auto unterwegs gewesen sein. Eine Polizeistreife habe sie deswegen anhalten und kontrollieren wollen. Kurz darauf sei das Auto in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenspur gekommen und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Dessen 46-jähriger Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer kamen ins Krankenhaus.

Wer von den beiden jungen Männern am Steuer saß, war laut einem Polizeisprecher zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch sei unklar, ob sie bemerkt hatten, dass die Polizei sie anhalten wollte.