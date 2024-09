Lastwagen kracht in Sicherungsanhänger von Baufirma

Ein 58-Jähriger ist mit seinem Lastwagen auf der Autobahn 99 in Oberbayern mit hoher Geschwindigkeit in einen Sicherungsanhänger gefahren. Der Mann habe die Verkehrssicherung einer Baufirma bei Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) am Mittag vermutlich übersehen, teilte die Polizei mit.

Die betroffene Spur der A99 in Richtung Autobahndreieck Süd-West soll für die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. Eine weitere Spur daneben sei frei befahrbar. Die Polizei warnt dennoch vor Beeinträchtigungen des Verkehrs im Münchner Osten.

Der Lastwagenfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Der Sachschaden an Sattelzug, Sicherungsanhänger und anderen Fahrzeugen, die durch herumfliegende Trümmer beschädigt wurden, wurde auf über 120.000 Euro geschätzt. Genauere Umstände zum Unfall sollen nun ermittelt werden. Der 58-Jährige müsse sich wahrscheinlich auf eine Anzeige einstellen.