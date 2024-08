Radfahrer von Auto erfasst - schwer verletzt

Ein Radfahrer ist bei Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) vom Auto eines betrunkenen Fahrers erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Autofahrer den 69-Jährigen, der vor ihm am rechten Rand der Bundesstraße fuhr, übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten demnach in ein Krankenhaus. Er schwebe nicht in Lebensgefahr.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer laut Polizei erst gegen die Windschutzscheibe und dann über das Fahrzeug geschleudert, bevor er im rechten Straßengraben liegen blieb. Den Führerschein des 37 Jahre alten Autofahrers behielt die Polizei ein. Der Mann müsse sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Im Einsatz seien auch zwei Hubschrauber gewesen.