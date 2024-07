Motorroller-Fahrer bei Überholversuch schwer verletzt

Ein 24 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist bei einem missglückten Überholversuch in Bad Soden-Salmünster mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die wenige Augenblicke nach dem Unfall im Main-Kinzig-Kreis mit einer Streife zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, wollte der Mann aus Biebergemünd das Auto überholen. Dass die 54-jährige Fahrerin nach links abbiegen wollte, habe er zu spät bemerkt und sei in die Seite des Wagens gefahren.

Durch den Unfall stellten sich heraus, dass der junge Mann gegen mehrere weitere Regeln verstoßen hat. Der 24-Jährige habe seinen Helm zwar dabeigehabt, aber offenbar nicht getragen, weil dieser viele Meter entfernt auf dem Boden gefunden wurde, hieß es. Der Roller, mit dem er unterwegs war, war weder versichert noch zugelassen. Zudem hatte der Fahrer Drogen konsumiert. Die Frau blieb unverletzt.