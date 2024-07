Zusammenstoß von Auto und Motorrad

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 39 bei Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer am späten Mittwochabend mit einem Knochenbruch in eine Klinik, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Angaben zum genauen Unfallhergang sowie der Ursache lagen zunächst nicht vor. Die B39 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauerten an.

