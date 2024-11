Zwei Seniorinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in München sind zwei Frauen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war eine 82-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Linienbus und einen Kleinbus gefahren und dann von einer Hausecke gestoppt worden. Die schwer verletzte Seniorin wurde in eine Münchner Klinik transportiert, eine 85-jährige Passagierin des Linienbusses wurde ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht.

