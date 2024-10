Leiche aus Unfallauto in Sinntal identifiziert

Die Leiche, die in einem verbrannten Unfallauto in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) gefunden wurde, ist identifiziert worden. Es handele sich um einen 21-jährigen Mann, teilte die Polizei Offenbach mit. Das Auto war aus nach wie vor ungeklärtem Grund in der Nacht auf den 11. Oktober von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten.

Der Leichnam wurde bei Löscharbeiten auf einer Landstraße zwischen den Ortsteilen Schwarzenfels und Züntersbach auf dem Fahrersitz gefunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern der Polizei zufolge noch an. Auch das Gutachten eines hinzugezogenen Sachverständigen stehe noch aus.