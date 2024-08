Was Varta-Aktionäre jetzt noch tun können

Im Ringen um die Zukunft des überschuldeten Energiespeicher-Herstellers aus Ellwangen hat das Wochenende eine entscheidende Weichenstellung gebracht. Varta hat sich mit Gläubigern und Investoren auf Eckpunkte eines Sanierungskonzepts geeinigt. Dieses Konzept ist Voraussetzung für die Rettung des Unternehmens in dem noch relativ neuen Verfahren nach dem sogenannten Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG).

Für die leidgeprüften Kleinaktionäre des Unternehmens bedeutet das allerdings auch, dass ihre Aussichten, den Totalverlust verhindern zu können, weiter gesunken sind. Beschlossen ist der Restrukturierungsplan damit noch nicht. Aktionärsschützer leisten weiter Widerstand.

Die von Varta am Samstag veröffentlichte Grundsatzeinigung sieht zunächst einen Schuldenschnitt und eine Verlängerung der Laufzeit bestehender Kredite bis Ende 2027 vor. Die Verbindlichkeiten sollen damit von 485 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro sinken. Parallel dazu soll das Grundkapital der Aktiengesellschaft auf null gesetzt werden. Das bedeutet zwangsläufig das kompensationslose Ausscheiden aller Aktionäre und das Erlöschen der Börsennotierung.

Aktionärsschützer kündigen Klage an

Direkt im Anschluss soll über eine Kapitalerhöhung und neue, besonders besicherte Darlehen frisches Geld ins Unternehmen fließen. Am Ende der Operation würden eine Beteiligungsgesellschaft des bisherigen Varta-Mehrheitsaktionärs Michael Tojner und ein Porsche-Tochterunternehmen je die Hälfte der Varta-Anteile halten. Im Laufe eines Jahres könnte aber ein weiterer Investor mit bis zu 30 Millionen Euro einsteigen.

Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), übt im Gespräch mit unserer Redaktion heftige Kritik an den Plänen. Der österreichische Milliardär Tojner sei als Aufsichtsratsvorsitzender bei Varta mitverantwortlich dafür, dass das Unternehmen in der Vergangenheit so große Risiken einging. Dass er nun an einer geplanten Kapitalerhöhung beteiligen könne, alle anderen Aktionäre aber nicht, sei ein Verstoß gegen die im Aktienrecht vorgeschriebene Gleichbehandlung aller Aktionäre.

Die DSW werde Widerspruch und Klage gegen den nun vom Unternehmen vorzulegenden Sanierungsplan einlegen, kündigt Tüngler an. „In diesem Plan muss Varta auch darlegen, warum mögliche Alternativszenarien verworfen wurden. Aus unserer Sicht will nun ein Aktionär massiv in die Eigentumsrechte der anderen Aktionäre eingreifen.“

Anleger können Verluste stuerlich geltend machen

Tojner begründete das Herausdrängen der anderen Aktionäre in einem Interview mit der FAZ kürzlich mit rechtlichen Vorgaben. Für die Einwerbung neuer Mittel von bestehenden Aktionären sei ein Prospekt nötig. Da aber auch durch die Folgen des Hackerangriffs vor einigen Monaten noch immer keine Bilanz vorliege, könne kein Prospekt erstellt werden.

Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ist Anfang 2021 in Kraft getreten. Es soll Unternehmen einen Neustart ermöglichen, bevor sie Insolvenz anmelden müssen. Es ermöglicht dafür auch so weitgehende Eingriffe in die Eigentumsrechte wie die nun bei Varta geplante Quasi-Enteignung der Aktionäre.

Der Erörterungstermin entscheidet über die Zukunft

Herzstück des Verfahrens ist dabei der sogenannte Sanierungsplan. Anders als im Insolvenzverfahren muss das Unternehmen etwa nicht alle Gläubiger in die Sanierung einbeziehen, eine Zustimmung von 75 Prozent reicht aus. Stimmt das Gericht dem Plan zu, ist die Minderheit überstimmt. Aktionärsschützer Tüngler sieht dennoch eine Chance, den Plan zu stoppen: „Aktionäre müssen jetzt aktiv werden, wollen Sie ihr Eigentum nicht kampflos aufgeben. Entscheidend wird der Erörterungstermin für den Restrukturierungsplan sein.“ Die DSW biete durch die Übernahme von Vertretungsvollmachten eine kostenlose Interessenvertretung für Varta-Aktionäre.

Varta-Anleger, die durch die drohende wertlose Ausbuchung ihrer Aktien Verluste machen, können diese bis zu einer Höhe von 20.000 Euro pro Jahr mit Aktiengewinnen verrechnen. Höhere Verluste können über die Folgejahre gestreckt angerechnet werden.