Frankfurt beschließt feste Taxi-Preise für Fahrtbuchungen

Vorab gebuchte Taxi-Fahrten in Frankfurt können bald mit einem Festpreis gefahren werden. Nach einem Beschluss der Stadt dürfen Frankfurter Taxen bei Fahrten auf vorherige Bestellung im sogenannten Tarifkorridor Festpreise vereinbaren. Dazu wurde der Frankfurter Taxentarif entsprechend angepasst.Zur Ermittlung des Festpreisangebotes wurden sowohl ein Mindest- und ein Höchstpreis je gefahrenen Kilometer festgelegt. In diesem Rahmen könne ein Festpreisangebot gemacht werden. Die Fahrgäste könnten dann wählen, ob sie das Festpreisangebot annehmen - oder die Abrechnung wie bisher üblich über den Taxameter erfolgen soll.

«Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Einführung von Festpreisen für eine vorbestellte Taxifahrt den Fahrgästen eine größere Planungssicherheit und Transparenz geschaffen haben», sagte Annette Rinn, Dezernentin für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz. Per App oder im Gespräch mit der Taxi-Vermittlung könnten Fahrgäste künftig genau erfahren, was ihre Fahrt vom Abhol- bis zum Zielort inklusive aller anfallenden Gebühren kosten wird. Die neue Festpreisregelung bei Fahrten auf vorherige Bestellung tritt sechs Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.