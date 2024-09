Frau stirbt bei Autounfall - 17-Jähriger schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Wetteraukreis ist eine 39-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau war am Dienstagabend gemeinsam mit ihrem 17 Jahre alten Beifahrer im Auto in Nidda unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie Kontrolle über ihren Wagen, der daraufhin zunächst in ein Baugerüst und dann gegen mehrere Bäume prallte. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

