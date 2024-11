91-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein 91 Jahre alter Autofahrer ist in der Nähe von Ansbach gestorben, nachdem ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrbahnseite der Bundesstraße 13 geraten war. Der Mann starb nach dem Frontalzusammenstoß noch an der Unfallstelle nahe der Ortschaft Oberdachstetten, teilte die Polizei in Ansbach mit. Die 84 Jahre alte Beifahrerin erlitt demnach schwere Verletzungen, ebenso wie der 31-Jährige, dessen Wagen auf die falsche Fahrbahnseite geraten war. Warum das passiert war, blieb zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

