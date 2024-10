Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 47 bei Lorsch sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Abend zu einem Auffahrunfall, bei dem sich eines der beiden beteiligten Fahrzeuge überschlug. Wie viele Insassen sich in den Fahrzeugen befanden, konnte die Polizei nicht sagen. Eine Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Rettungseinsatz war der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei beteiligt. Die Bergungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen und die B47 ist wieder für den Verkehr freigegeben, sagte die Polizei.

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis