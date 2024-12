Mehrere Verletzte bei Unfall im Odenwaldkreis

Michelstadt - Bei einem Verkehrsunfall in Michelstadt sind sechs Menschen - darunter auch Kinder - verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge habe eine 20 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt einer anderen Fahrerin missachtet, sodass die Autos der beiden auf einer Kreuzung zusammenkrachten. Die beiden Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. In dem mit sieben Personen besetzten Wagen der 20 Jahre alten Unfallverursacherin wurden insgesamt vier Erwachsene und Kinder leicht verletzt - auch sie kamen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

