Mit rund drei Promille am Lkw-Steuer - Unfall auf A5

Mit rund drei Promille hat sich ein Lkw-Fahrer ans Steuer gesetzt und auf der Autobahn 5 bei Ober-Mörlen einen Unfall verursacht. Der 56-Jährige habe bei einem Überholmanöver einen anderen Lkw leicht gestreift, teilte die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme kam den Polizeibeamten dann der Verdacht, dass er betrunken sein könnte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

Im Anschluss wurde dem Mann auf der Polizeistation Blut entnommen. Der 56-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft unter anderem an, den Führerschein zu beschlagnahmen. Bei dem Unfall im Wetteraukreis am Dienstag ist laut Polizei «lediglich geringer Sachschaden» entstanden.