Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 75-jähriger Radfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Eichstätt schwer verletzt worden. Der Mann übersah die 47-jährige Autofahrerin, als er am Donnerstag mit seinem Pedelec eine Straße in Kinding überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erfasste demnach den Radfahrer, der daraufhin stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Polizeiangaben zufolge den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

