Discounter wollen Pflicht zu Mehrwegflaschen verhindern

Und genau hier haben wir doch das Problem!

Hatten in Konstanz Durst und entsprechende Getränke besorgt (und unterwegs nach Augsburg getrunken). Dieser Getränkehersteller liefert nicht nach Augsburg, die Flaschen können somit auch hier nicht abgegeben werden (keine Standardflasche).

Was mache ich jetzt?

- wegen 75 Ct nach Konstanz fahren und Pfandgeld zurück erhalten

- Pfandflasche im Müllcontainer entsorgen

