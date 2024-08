82-Jährige läuft durch Frankfurter S-Bahntunnel

Eine 82 Jahre alte Frau ist auf die Gleise eines S-Bahntunnels in Frankfurt gelaufen und von der Polizei gerettet worden. Die Frau sei nach dem Vorfall am Donnerstag zunächst orientierungslos gewesen und habe nicht gewusst, wo sie war, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie sei vom Regionalbahnhof am Flughafen Frankfurt in den Tunnel gelaufen.

Dort bemerkte sie ein auf einem anderen Gleis fahrender Zugführer, sagte der Sprecher. Die Polizisten begleiteten die 82-Jährige zurück zum Bahnsteig. «Sie wollte eigentlich in eine S-Bahn steigen» und habe sich nicht erklären können, wie sie in den Gleisbereich gelangt war, sagte der Polizeisprecher. Nach einer Betreuung durch die Beamten habe sie in einem gefassten Zustand weiterreisen können. Die betroffenen Gleise waren für etwa 20 Minuten gesperrt.